Oрро представила складной смартфон Find N3 Flip

Новинка также выйдет на российском рынке.

Компания Oрро представила новый складной смартфон Find N3 Flip для международного рынка. Новинка уже вышла на китайский рынок и стала хитом продаж.

Смартфон оснащен гибким внутренним экраном диагональю 6,8 дюйма и 3,26-дюймовым внешним экраном. Работу гаджета обеспечивает процессор SoC MediaTek Dimensity 92000. Основная камера состоит из модулей на 50, 48 и 32 Мп. Фронтальная камера делает снимки разрешением в 32 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч.

Смартфон Find N3 Flip также выйдет на российском рынке. Цена и сроки выхода пока неизвестны.

Ранее Tecno представила складной смартфон с круглым экраном V Flip.

Видео: YouTube / OPPO