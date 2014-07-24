  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:25
96
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Oрро представила складной смартфон Find N3 Flip

0 0

Новинка также выйдет на российском рынке.

Компания Oрро представила новый складной смартфон Find N3 Flip для международного рынка. Новинка уже вышла на китайский рынок и стала хитом продаж.

Смартфон оснащен гибким внутренним экраном диагональю 6,8 дюйма и 3,26-дюймовым внешним экраном. Работу гаджета обеспечивает процессор SoC MediaTek Dimensity 92000. Основная камера состоит из модулей на 50, 48 и 32 Мп. Фронтальная камера делает снимки разрешением в 32 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч.

Смартфон Find N3 Flip также выйдет на российском рынке. Цена и сроки выхода пока неизвестны.

Ранее Tecno представила складной смартфон с круглым экраном V Flip.

Видео: YouTube / OPPO

Теги: oppo, oppo find n3 flip, смартфон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии