Орнитолог из Нижне-Свирского заповедника рассказала, как помочь птицам выжить зимой

Специалист подчеркнула, что даже нынешняя оттепель, пришедшая в Петербург и Ленобласть, может стать проблемой для пернатых.

Начало 2023 года запомнится петербуржцам и жителям Ленобласти переменчивой погодой. От крещенских морозов климат в Северной столице и 47-ом регионе перешёл к резкому потеплению и снижению температуры до 0 градусов. Такие "качели" отразились на многих представителях фауны, в том числе – птицах. О том, как поддержать пернатых в зимний период, Piter.TV узнал от старшего научного сотрудника природного Нижне-Свирского государственного заповедника Татьяны Рымкевич.

Специалист отметила, что ситуация, когда в климате наблюдаются оттепели и последующие обледенения, создаёт очень плохие условия для зимовки птиц. Прежде всего это связано с недостатком традиционного корма, например, ягод рябины. Ими активно питаются дрозды, свиристели, щуры, снегири и многие другие пернатые. Уже сейчас зафиксирован недостаток семян чёрной ольхи, необходимый для зимовки чижей и чечёток. Практически нет еловой шишки (ей во время холодов лакомятся клесты). Это ведет к нехватке корма и весной для птиц, которые рано мигрируют в родной регион, поскольку они обычно питаются высыпающимися семенами ели.

Всё это отражается на числе певчих птиц, которые остаются на зимовку. А раз нет мелких птиц, то нет и условий для зимовки хищников: ястреба-перепелятника, дербника, воробьиного сыча, серого сорокопута. Кстати, последние два вида включены в красные списки редких охраняемых птиц. Татьяна Рымкевич, старший научный сотрудник природного Нижне-Свирского государственного заповедника

Кроме того, по словам орнитолога, опасность для птиц представляют сильные морозы. Если столбик термометра опускается до отметки ниже -25 градусов, страдают даже самые обычные большие синицы. Чтобы раздолбить семечко, приходится держать его в лапах, которые мёрзнут при такой температуре. Из-за этого птицы роняют корм.

Рымкевич подчеркнула, что люди могут помочь птицам пережить непростые условия. Прежде всего, жизнь пернатых могут облегчить кормушки. Необходимо постоянно пополнять запасы корма – подсыпать в кормушку сырые семечки подсолнуха и измельчённые орехи. Возле кормушки можно закрепить кусочек несолёного жира, который охотно будут есть большие пёстрые дятлы и синицы.

Если же вы встретили в лесу раненую или больную птицу – обратитесь в центры содержания пернатых. Адреса таких центров в вашем районе можно найти в Интернете. Татьяна Рымкевич, старший научный сотрудник природного Нижне-Свирского государственного заповедника

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