Синоптик Колесов рассказал о рекордных крещенских морозах в Петербурге

Самым холодным стало 17 января 1940 года, тогда температура воздуха опустилась до -35,6 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в городе были самые сильные крещенские морозы. Этим он поделился в своем телеграм-канале 17 января.

Самым холодным стало 17 января 1940 года, тогда температура воздуха опустилась до -35,6 градуса. Это был абсолютный рекорд за всю историю наблюдений с 1881 года. В Ленинградской области этот рекорд побили той же зимой. В Лодейном поле зафиксировали мороз в -54,8 градуса.

Напомним, что медики рассказали, что нельзя нырять в прорубь, употреблять алкоголь, также окунаться в холодную воду нельзя людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

Ранее крещенские купания в Петербурге будут проводить по 23 адресам. Совершать крещенское омовение стоит только в этих места, так как они будут специально подготовлены для этого.

Фото: Piter.tv

