Медики рассказали, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

Также врачи рассказали, сколько можно находиться в воде и как согреться после окунания в прорубь.

В январе православные верующие отметят Крещение Господне, или Богоявление. Из года в год Крещение Господне отмечается в одну и ту же дату – 19 января по новому стилю (6 января по старому). В этот день многие православные совершают обряд омовения и окунаются в проруби. При этом, настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость (с грошиками)" Богдан Полевой ранее отмечал, что никакие грехи не смываются в проруби. Купание в проруби является лишь народной традицией. Но тем, кто желает окунуться в прорубь 19 января, нужно с осторожностью подходить к этому ритуалу.

Как рассказала Piter.TV доктор медицинских наук, врач-невролог клиники "К9" Наталья Шиндряева, готовиться к окунанию в холодную воду нужно заранее. Прежде всего закаляться с постепенным применением всё более низких температур воды: так происходит подготовка сосудистой системы.

Нужно помнить, что температура воды достаточно низкая, и, если у человека есть заболевания сердечно-сосудистой системы, (ишемическая болезнь сердца, гипертония) и он не подготовлен к погружению в холодную воду, не стоит рисковать. Купание в холодной воде вызывает сокращение сосудистой стенки, с последующим расслаблением – это прекрасная "тренировка", но она может быть опасной для людей с хроническими заболеваниями сосудов. Наталья Шиндряева, доктор медицинских наук, врач-невролог клиники "К9"

Заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова также не советует окунаться в прорубь беременным женщинам. По её словам, купания могут привести к спазму сосудов и ухудшению состоянию плода.

Погружение в прорубь серьёзный стресс для организма. А особенно, для детей и людей пожилого возраста. В ледяной воде можно потерять сознание, могут также возникнуть судороги. Ольга Шарапова, заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова

Ольга Шарапова перед окунанием рекомендует измерить уровень артериального давления. Он должен быть в норме. Находиться в воде можно не более 1 минуты.

Врач-невролог Наталья Шиндряева также напомнила, что в прорубь лучше погружаться, а не нырять. После выхода нужно обуться, растереть себя сухим полотенцем, надеть тёплую одежду, выпить теплого (не горячего) чая.

Безусловно, есть еще очень важный момент. Многие считают, что алкоголь согревает. И часто перед купанием в проруби или после него стараются согреться именно им. Но это большое заблуждение. Алкоголь на холоде, наоборот, опасен. Человеческий организм быстро теряет тепло под действием спиртных напитков. Поэтому под алкоголем шансы получить переохлаждение намного больше. А еще алкоголь увеличивает нагрузку на сердце. Ольга Шарапова, заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова

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