Священник заявил о том, что купание в проруби в Крещение "не снимает грехи" и призвал идти в храм

Купание в проруби является лишь традицией, которая появилась еще на Руси.

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость (с грошиками)" Богдан Полевой заявил о том, что никакие грехи не смываются в проруби. Купание в проруби является лишь народной традицией. Об этом священнослужитель сказал на пресс-конференции в "Интерфаксе".

По словам Богдана Полевого, тех, кто раз в год ныряет в ледяную прорубь, но не ходит в храм, ждет разочарование. Главный смысла праздника Крещения заключается в том, чтобы прославить это событие. Это можно сделать, прийдя в храм, причастившись, исповедовавшись. Также можно принять участие в великом освящении воды, набрать ее, окропить жилище.

Русская Православная Церковь не призывает окунаться в ледяную воду. Наоборот, стоит внимательно отнестись к своему здоровью, учесть эпидемиологическую ситуацию и "проявить мудрость".

К 19 января в Петербурге ожидается потепление. Температура воздуха установится на уровне -3...-8 градусов.

Фото: VK