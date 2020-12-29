В Петербурге потеплеет к празднику Крещения

А после Крещения морозы могут нагрянуть вновь.

В Петербурге ожидается потепление к 17-19 января. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов, передало "ТАСС".

На смену морозам до -20 градусов придут -3...-8 градусов. В окрестностях Петербурга может быть немного прохладнее. Таким образом, Крещение петербуржцы встретят не при такой морозной погоде, которая установилась в последние дни.

До 16 января в Северной столице будет до -15...-20 градусов, в центре до -14...-16 градусов. Восточный ветер сменится северным. Также ожидается небольшой снег.

В двадцатых числах января вновь возможно похолодание. Зима останется как минимум до конца месяца.

Из-за пандемии коронавируса в Петербурге сократили количество купелей. По предварительным данным, в Приморском районе их может и не быть вовсе.

Фото: Piter.TV