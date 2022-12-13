Оттепель в Петербурге продлится почти неделю

В Петербурге наступает продолжительный период с оттепелью, который продлится почти неделю. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
На улице пока не заметно, но температура воздуха в Петербурге уже перешла через ноль градусов, в Кронштадте уже больше +1 градуса.
Александр Колесов, синоптик
Осадки в виде снега в городе заканчиваются, и наступает перерыв до вечера. С приближением следующего атмосферного фронта вечером уже пойдёт дождь, местами с мокрым снегом.
Фото: Piter.tv
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