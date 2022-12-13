Оттепель в Петербурге продлится почти неделю

Температура воздуха в Петербурге уже перешла через ноль градусов.

В Петербурге наступает продолжительный период с оттепелью, который продлится почти неделю. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

На улице пока не заметно, но температура воздуха в Петербурге уже перешла через ноль градусов, в Кронштадте уже больше +1 градуса. Александр Колесов, синоптик

Осадки в виде снега в городе заканчиваются, и наступает перерыв до вечера. С приближением следующего атмосферного фронта вечером уже пойдёт дождь, местами с мокрым снегом.

Фото: Piter.tv