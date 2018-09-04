Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы за ужин с Путиным

Причиной стала поддельная медицинская справка.

Итальянская актриса Орнелла Мути, наиболее известная по роли в фильме "Укрощение строптивого", приговорена к шести месяцам тюремного заключения. Причиной стала поддельная медицинская справка. Об этом сообщило агентство ANSA.

Известно, что девять лет назад Орнелла Мути отказалась принимать участие в спектакле, сославшись на болезнь. В доказательство своих слов она предъявила справку. Позже выяснилось, что в этот день актриса присутствовала на благотворительном ужине с Владимиром Путиным в Петербурге.

На суде звезда заявила, что у нее действительно был острый ларингофарингит, однако на вечер она поехала, потому что разговаривать там не требовалось.

Судебное разбирательство по этому вопросу длилось с 2010 года. 13 июня 2019 суд Италии вынес окончательный приговор. Легенда кино может избежать тюрьмы, если заплатит штраф в размере 30 тысяч евро.

Ранее мы писали, что Орнелла Мути хочет стать россиянкой.

Видео: YouTube / La7