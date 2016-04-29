Орнелла Мути хочет стать россиянкой

Итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что хотела бы получить российское гражданство. Артистка напомнила, что ее предки по материнской линии родом из России. Дедушка Орнеллы был одним из врачей при царе, а бабушка — пианисткой. Об этом актриса рассказала на пресс-конференции в Москве.
Мути очень часто бывает в столице нашей страны и имеет даже прописку. Кроме того, она достаточно неплохо говорит по-русски. В предстоящем спектакле "Хрустальный дворец", премьера которого назначена на 10 сентября, актриса сыграет Анну Иоановну и будет говорить на русском.
Ранее мы писали, что актрису Орнеллу Мути приговорили к реальному тюремному сроку за прогул на работе.
Фото: ВКонтакте / ОРНЕЛЛА МУТИ