Организаторы WTA надеются провести прощальный матч с Шараповой

Теннисистка решила завершить спортивную карьеру.

Организаторы теннисного соревнования St. Petersburg Ladies Trophy хотят провести прощальный турнир с Марией Шараповой., сообщил "ТАСС". Сегодня спортсменка объявила о завершении своей карьеры.

Ранее с Шараповой была договоренность о прощальном матче, но теперь ситуация может измениться. Член директората турнира по общим вопросам заслуженный тренер России Владимир Камельзон надеется, что прощание, которое "запомнится ей на всю жизнь и ее почитателям" все же удастся устроить.

Есть вероятность, что звезду можно будет увидеть на отдельных выставочных матчах или устроить прощальный турнир в Петербурге. На данный момент вопрос находится на стадии обсуждения.

Напомним, St. Petersburg Ladies Trophy — крупнейший международный теннисный турнир, который проходит в Петербурге. В 2020 году его победительницей стала Кики Бертенс. На закрытии вместо Шараповой выступит Елизавета Туктамышева.

Фото: BIG TENNIS | ROLAND GARROS