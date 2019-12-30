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Туктамышева заменит Шарапову на St. Petersburg Ladies Trophy
Сегодня, 8:25
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Alena_Zinovieva

Туктамышева заменит Шарапову на St. Petersburg Ladies Trophy

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В качестве музыкальных гостей на закрытии турнира выступят Петр Дранга и Александр Панайотов.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова не сможет выступить на закрытии турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Петербурге. Теннисистка хотела принять участие, однако по состоянию здоровья у нее не получается. Вместо Шараповой мероприятие посетит чемпионка Европы и мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. Об этом заявил гендиректор турнира Александр Медведев.

Он добавил, что Туктамышева готовит очень эффектные показательные номера. Закрытие турнира пройдет сразу после финального матча. В качестве музыкальных гостей на шоу выступят аккордеонист Петр Дранга и певец Александр Панайотов.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy будет проходить в Петербурге с 8 по 16 февраля.

Ранее хореограф оценил номер Туктамышевой с раздеванием.

Фото: Instagram / liza_tuktik

Теги: st petersburg ladies trophy, елизавета туктамышева, мария шарапова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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