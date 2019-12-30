Туктамышева заменит Шарапову на St. Petersburg Ladies Trophy

В качестве музыкальных гостей на закрытии турнира выступят Петр Дранга и Александр Панайотов.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова не сможет выступить на закрытии турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Петербурге. Теннисистка хотела принять участие, однако по состоянию здоровья у нее не получается. Вместо Шараповой мероприятие посетит чемпионка Европы и мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. Об этом заявил гендиректор турнира Александр Медведев.

Он добавил, что Туктамышева готовит очень эффектные показательные номера. Закрытие турнира пройдет сразу после финального матча. В качестве музыкальных гостей на шоу выступят аккордеонист Петр Дранга и певец Александр Панайотов.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy будет проходить в Петербурге с 8 по 16 февраля.

Ранее хореограф оценил номер Туктамышевой с раздеванием.

Фото: Instagram / liza_tuktik