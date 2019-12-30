Хореограф оценил номер Туктамышевой с раздеванием

Он заявил, что фигуристка "хорошо хайпанула", но немного перешла грань.

Хореограф Алексей Железняков, работающий с российским тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе, оценил номер Елизаветы Туктамышевой с раздеванием. В интервью Спорт Бизнес Online он заявил, что 23-летняя фигуристка "хорошо хайпанула", но немного перешла грань.

Железняков отметил, что культуру и эстетику никто не отменял. Он подчеркнул, что сама идея хорошая, однако хореографу при постановке номера стояло объяснить спортсменке, как элегантнее все исполнить.

Комментируя номер Плющенко с раздеванием, Железняков отметил, что там очевидно был юмор и комизм. Однако если бы фигурист по-настоящему разделся догола и остался бы в одних стрингах, реакция у людей "была бы недоумевающая".

23-летняя Елизавета Туктамышева исполнила показательный номер, о котором до сих пор все говорят, в прошлом сезоне. Фигуристка предстала в роли стюардессы и под песню Toxic Бритни Спирс сняла с себя часть одежды. Многие остались под впечатлением от этого выступления, однако нашлись и те, кто раскритиковал спортсменку за излишнюю откровенность.

Ранее мы писали, что российские фигуристки заняли весь пьедестал на финале Гран-при в Турине.

Видео: YouTube / Pokav1deo