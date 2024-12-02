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Работу "Катка у Флагштока" 23 марта завершит выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой
Сегодня, 12:41
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Работу "Катка у Флагштока" 23 марта завершит выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой

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Кроме того, гостей ожидают мастер-класс и автограф-сессия, ледовые представления, танцевальные флешмобы и викторины.

В Петербурге 23 марта закрывается самый большой каток в мире – "Каток у Флагштока". За зиму его посетили более 1 млн человек. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Более 300 тыс. человек катались бесплатно в составе социальных групп, среди них – воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети с ограниченными возможностями, из малообеспеченных и многодетных семей, семьи участников СВО и волонтеры благотворительных организаций. 

По случаю в воскресенье на катке выступит фигуристка Елизавета Туктамышева. Кроме того, гостей ожидают мастер-класс и автограф-сессия, ледовые представления, танцевальные флешмобы и викторины. 

Пространство будет работать с 09:00 до 22:00. Летом здесь обустроят прогулочные зоны и зоны отдыха около воды, концертную площадку и скейт-парк.

Также 23 марта закрывается Большой каток на Елагином острове. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: елизавета туктамышева, каток у флагштока
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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