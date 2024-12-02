Работу "Катка у Флагштока" 23 марта завершит выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой

Кроме того, гостей ожидают мастер-класс и автограф-сессия, ледовые представления, танцевальные флешмобы и викторины.

В Петербурге 23 марта закрывается самый большой каток в мире – "Каток у Флагштока". За зиму его посетили более 1 млн человек. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Более 300 тыс. человек катались бесплатно в составе социальных групп, среди них – воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети с ограниченными возможностями, из малообеспеченных и многодетных семей, семьи участников СВО и волонтеры благотворительных организаций.

По случаю в воскресенье на катке выступит фигуристка Елизавета Туктамышева. Кроме того, гостей ожидают мастер-класс и автограф-сессия, ледовые представления, танцевальные флешмобы и викторины.

Пространство будет работать с 09:00 до 22:00. Летом здесь обустроят прогулочные зоны и зоны отдыха около воды, концертную площадку и скейт-парк.

Также 23 марта закрывается Большой каток на Елагином острове.

Фото: Telegram / Пиотровский Online