Организаторы "Евровидения" пересмотрели итоги конкурса. Лазареву добавили 1 балл

Организаторы "Евровидения" признались, что при подсчете голосов конкурса произошла ошибка и пересмотрели результаты.
Первоначально итоговая таблица результатов выглядела следующим образом:
Сейчас, почти спустя неделю, на официальном сайте "Евровидения" появилось сообщение, что при подсчете голосов произошла ошибка из-за "человеческого фактора".
Сейчас результаты голосования пересмотрены. И опубликованы на официальном сайте "Евровидения".
Но представителю России Сергею Лазареву это не помогло. Ему добавили всего один балл, и он остался на третьем месте. Первая четверга сохранила свои позиции. Победителем же "Евровидения 2019" остался представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с 498 голосами (было 492). На втором Италия с 472 голосами (было 465). Швеция, которая также претендовала на успех, оказалась на 5 месте с 334 очками (была на 6 месте).
Фото и видео: Евровидение
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