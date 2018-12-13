Организаторы "Евровидения" пересмотрели итоги конкурса. Лазареву добавили 1 балл

Организаторы "Евровидения" признали, что произошла ошибка при подсчете голосов. Новые итоги конкурса появились на официальном сайте "Евровидения".

Организаторы "Евровидения" признались, что при подсчете голосов конкурса произошла ошибка и пересмотрели результаты.

Первоначально итоговая таблица результатов выглядела следующим образом:

Сейчас, почти спустя неделю, на официальном сайте "Евровидения" появилось сообщение, что при подсчете голосов произошла ошибка из-за "человеческого фактора".

Сейчас результаты голосования пересмотрены. И опубликованы на официальном сайте "Евровидения".

Но представителю России Сергею Лазареву это не помогло. Ему добавили всего один балл, и он остался на третьем месте. Первая четверга сохранила свои позиции. Победителем же "Евровидения 2019" остался представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с 498 голосами (было 492). На втором Италия с 472 голосами (было 465). Швеция, которая также претендовала на успех, оказалась на 5 месте с 334 очками (была на 6 месте).

Фото и видео: Евровидение