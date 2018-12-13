Лазарев занял третье место на Евровидении, первое у Нидерладндов

Сергей Лазарев выступал третьим.

Сергей Лазарев оказался лишь третьим по итогам финала "Евровидения".

Сегодня ночью в Тель-Авиве завершился второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2019". Российский исполнитель Сергей Лазарев вышел в финал соревнования и выступал под пятым порядковым номером. Сам певец своим выступлением остался доволен, но по итогам голосования у него третье место с 369 голосами. Высокие оценки Сергею Лазареву отдали зрители из Сан-Марино, стран Прибалтики, Азербайджана, Албании, Молдавии, Чехии, Армении и Израиля.

На первом месте представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с 492 голосами. На втором Италия с 465 голосами. Швеция, которая также претендовала на успех, оказалась лишь на 6 месте.

Видео: Фото и видео: Instagram/eurovisionclub