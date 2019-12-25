Организатор свалки на Дальневосточном проспекте заплатит штраф

Уголовное дело прекращено.

В четверг, 11 ноября, Невский районный суд прекратил уголовное дело в отношении технического директора петербургской компании, который организовал свалку вдоль Дальневосточного проспекта. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

За то, что на свалке хранились отходы 1-3 класса опасности, директору ООО "НТЦ "Нордэкохим"" Андрею Кузнецову назначили штраф в 100 тысяч рублей. Стороны не возражали против такого решения. Также Кузнецов возместил городу ущерб в размере 2,15 миллиона рублей.

Напомним, что отходы 1-3 класса – это строительные отходы, покрышки, ртутные лампы, цистерны с химическими отходами, коробки со сливами отходов кислых растворов металлов, цистерны с отработанными маслами, коробки с гексаном и реактивами. Из-за этого почва на Дальневосточном проспекте загрязнилась.

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