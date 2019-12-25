Жители Невского района добиваются от администрации признания свалки

В администрации района уверили, что опасные отходы со свалки на Дальневосточном проспекте напротив дома №16 вывезли на полигон.

В среду, 7 октября, стало известно о том, что петербуржцы борются с "опасной" свалкой в Невском районе. Об этом сообщает Gazeta.SPb.

Местные жители заявили, что на территории Дальневосточного проспекта скапливаются опасные отходы. Петербуржцы отметили, что после пребывания на этой свалке у них было головокружение и недомогание.

При этом в администрации района заявили, что все отходы с данного участка уже вывезли на полигон еще этой весной.

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