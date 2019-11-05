Пруды Пискаревского мемориала включат в адресную программу уборки и очистки

Акваторию начнут убирать со следующего года.

Пруды Пискаревского мемориала будут регулярно убирать, объект включили в адресную инвестиционную программу Комитета по природопользованию Петербурга, сообщила пресс-служба ведомства.

Такое решение приняли на основании обращения руководства Пискаревского мемориала и результатов проведенного обследования прудов. Со следующего года там будут регулярно убираться и косить водную растительность. График составят с учетом важных и актуальных для Петербурга мероприятий.

Отмечается, что в 2021-м году Комитет приводит в порядок 331 водный объект на территории города. Акваторию включают в адресную инвестиционную программу исходя из ее рекреационной привлекательности, фактора значимости водного объекта для жителей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что депутаты спросят у Беглова про обновление списка зеленых насаждений.

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