Депутаты спросят у Беглов про обновление списка зеленых насаждений

Вопрос не решается уже несколько лет.

Депутат Законодательного собрания Сергей Никешин предложил внести в парламент законопроект об инвентаризации зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Он заметил, что уже несколько лет данные об инвентаризации парков и скверов не обновлялись. Трансляция заседание проходила на сайте ЗакСа.

Никешин подчеркнул, что с 2018-го года губернатор города так и не внес в парламент об инвентаризации ЗНОП. В связи с этим некоторые "спорные территории" до сих пор не получили защиту. Среди них, например, Парк 300-летия Петербурга.

Депутаты поддержали запрос коллеги к Александру Беглову.

Ранее Piter.TV подготовил материал о том, как петербуржцы борются за парки и скверы.

Фото: Piter.TV