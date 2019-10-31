  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Депутаты спросят у Беглов про обновление списка зеленых насаждений
Сегодня, 10:59
31
nadezhda_sib

Депутаты спросят у Беглов про обновление списка зеленых насаждений

0 0

Вопрос не решается уже несколько лет.

Депутат Законодательного собрания Сергей Никешин предложил внести в парламент законопроект об инвентаризации зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Он заметил, что уже несколько лет данные об инвентаризации парков и скверов не обновлялись. Трансляция заседание проходила на сайте ЗакСа. 

Никешин подчеркнул, что с 2018-го года губернатор города так и не внес в парламент об инвентаризации ЗНОП. В связи с этим некоторые "спорные территории" до сих пор не получили защиту. Среди них, например, Парк 300-летия Петербурга. 

Депутаты поддержали запрос коллеги к Александру Беглову.

Ранее Piter.TV подготовил материал о том, как петербуржцы борются за парки и скверы.

Фото: Piter.TV

 

Теги: зеленые насаждения, зноп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии