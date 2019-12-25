Пособник крупных растрат по госконтракту ГМЗ "Петергоф" отделался условным сроком

Из 133 млн рублей по контракту 27 млн оказались похищены.

Петродворцовый районный суд Петербурга огласил приговор Алексею Завгороднему, главному инженеру ООО "Феррумленд". Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина признан виновным в двух эпизодах растраты.

В 2013 году Завгородний вступил в преступный сговор с гендиректором "Феррумленда" Железкиным, а через него – с несколькими сотрудниками ГМЗ "Петергоф": замгендиректора по техническому обеспечению Сорокиным, с начальником отдела реставрации, реконструкции и капстроительства Дорохиным и ведущим инженером этого отдела Деминым. Подельники решили похитить средства ГМЗ, выделенные Министерством Культуры на реконструкцию пассажирского причального сооружения в Нижнем парке Петергофа. Железкин и Сорокин заключили контракт на данные работы стоимостью почти 133 млн рублей, договорились о совместном хищении части средств и привлекли соучастников. Злоумышленники договорились также, что предусмотренные контрактом работы будут делать на оставшиеся деньги не в полном объеме и по завышенной стоимости.

Завгородний организовал частичное выполнение контрактных работ спустя рукава, из-за чего финальная стоимость реконструкции не превысила 105,2 млн рублей. Соучастники не осуществляли надзор за работами, но обеспечивали акты об их приемке. В результате преступных действий свыше 27 млн рублей были похищены и позднее обналичены. Оставшимися деньгами Железкин распорядился как хотел, потратив часть на маскировку хищения.

Завгороднего признали пособником в совершении растраты и вменили ему также сокрытие следов преступления. Отмечается, что аналогичное преступление подсудимый совершил в 2014 году: тогда он провернул аферу с суммой почти 15 млн рублей.

Завгороднему назначили 3,5 года лишения свободы условно. В счет погашения причиненного "Петергофу" ущерба мужчина работает в нерабочее время и перечисляет деньги от выполненных работ в счет компенсации.

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Фото: Петергоф / "ВКонтакте"