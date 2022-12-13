Депутаты ЗакСа Петербурга планируют ограничение продаж электронных сигарет спб

Окончательное решение останется за рабочей группой.

Депутаты ЗакСа Северной столицы формируют рабочую группу для возможного введения ограничения на продажу в городе электронных сигарет, Как сообщила пресс-служба городского парламента, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Руководитель комиссии по вопросам правопорядка и законности Константин Чебыкин подчеркнул, что речь идёт исключительно о запрете продукции, не прошедшей лабораторную проверку. Кроме того, парламентарии намерены уменьшить число рекламы электронных сигарет и поводить профилактические мероприятия среди детей и подростков.

Напомним, что инициатива связана со смертью подростка, которая предположительно наступила из-за курения вейпа.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский депутат Вишневский предложил внести изменения в закон о КРТ.

Фото: Piter.TV