Петербургский депутат Вишневский предложил внести изменения в закон о КРТ

Парламентарий настаивает на введении гарантий получения собственниками, которые согласились на участие в проекте комплексного развития территории равнозначного жилья.

Депутат ЗакСа Северной столицы от фракции "Яблоко" Борис Вишневский представил в своём Telegram-канале проект для защиты собственников квартир в хрущевках при расселении. Предложения касаются изменений в федеральный закон о комплексном развитии территории, Градостроительный кодекс и жилищный кодекс.

По данным Вишневского, проект федеральной инициативы уже был направлен на получение юридического заключения. Парламентарий настаивает на введении гарантий получения собственниками, которые согласились на участие в проекте комплексного развития территории равнозначного жилья. Финансовая компенсация должна последовать в случае подачи личного заявления. Также депутат предложил поправку о числе жильцов, согласных на включение здания в проект. По его мнению, на это должны быть согласны все собственники.

Наконец, поправки в Градостроительный кодекс касаются принятия решения о комплексном развитии территории региональным законом, запрета на включение дома в проект, в случае если собрание собственников не состоялось в обозначенный срок, а также запрета на изменение видом использования земли и параметров строительства.

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Фото: Piter.TV