Депутаты Петербурга предложили запретить вейпы после гибели школьника

По словам парламентариев, из-за быстроразвивающихся технологий в лаборатории не успевают фиксировать нарушения при изготовлении вейпов и других электронных сигарет.

Депутаты ЗакСа Петербурга планируют принять закон, который запрещает курение вейпов и кальянов в коммунальных квартирах и общежитиях. После смерти школьника, рядом с которым нашли вейп, тема вновь стала актуальной. Об этом пишет Neva.Today.

По словам парламентариев, из-за быстроразвивающихся технологий в лаборатории не успевают фиксировать нарушения при изготовлении вейпов и других электронных сигарет.

По словам депутата ЗакСа Чебыкина, на первый взгляд, состав подобной жидкости безопасен, но на самом же деле несет большую опасность, чем никотин. Эти консистенции и составы разрабатываются намного быстрее, чем их успевают запрещать. Парламентарий Ржаненкова добавила, что закон о запрете курения вейпов и кальянов в коммуналках и общежитиях скоро примут. Но вносить на рассмотрение законопроект о полном запрете вейпов в Петербурге парламентарии пока что не торопятся.

Ранее Петербург лидирует по числу ковид-госпитализаций за сутки. За последние сутки в лидерах по суточному количеству заболевших Москва — 1 069 человек.

Фото: Piter.tv

