Петербург лидирует по числу ковид-госпитализаций за сутки

За последние сутки в лидерах по суточному количеству заболевших Москва — 1 069 человек.

За прошедшую среду в Петербурге зафиксировали 304 новых случая заражения ковидом. Накануне выявили 277 заболевших, неделю назад – 507. Об этом 12 января сообщает оперштаб.

За последние сутки в лидерах по суточному количеству заболевших Москва — 1 069 человек. На втором месте Петербург, далее Республика Башкортостан с 252 заражёнными.

Петербург заняла первое место по числу госпитализаций с ковидом. За сутки в стационары поступили 116 человек, в Москве на два человека меньше. Накануне были госпитализированы 79 петербуржцев.

Число петербуржцев, поборовших коронавирус, за последние 24 часа резко выросло. Так, выписали 944 человека, а накануне — 297. Количество смертей немного снизилось. За минувшие сутки вирус унёс жизни 14 человек. Накануне сообщалось о 15 летальных исходах.

Ранее Педиатрический университет в рождественские каникулы помог тысяче детей. Клиника работала все новогодние праздники по приказу ректора, профессора Дмитрия Иванова.

Фото: Piter.tv

