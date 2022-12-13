Педиатрический университет в рождественские каникулы помог тысяче детей

Клиника работала все новогодние праздники по приказу ректора, профессора Дмитрия Иванова.

На рождественских каникулах медики Педиатрического университета помогли тысяче детей. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Клиника работала все новогодние праздники по приказу ректора, профессора Дмитрия Иванова. Более половины детей госпитализировали по экстренным показаниям. Порядка 200 юных пациентов понадобилось доставить санитарным транспортом.

В длинные выходные дни продолжались и плановые приемы пациентов в урологическом, кожно-венерологическом и других отделениях педиатрического профиля. Также проводились необходимые реанимационные мероприятия. На месте дежурили бригады анестезиологов и специалистов лучевой диагностики.

Ранее в Петербурге меньше проводят обследований на ковид. За первую неделю января выявили 2 487 заражений ковидом.

Фото: Piter.tv

