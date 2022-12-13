В Петербурге меньше проводят обследований на ковид

За первую неделю января выявили 2 487 заражений ковидом.

В Петербурге обвалилась ковидная статистика из-за резкого сокращения числа обследований. Об этом написали в телеграм-канале Смольного 9 января.

За первую неделю января выявили 2 487 заражений ковидом. Неделей ранее фиксировали 7 314 случаев, а с 12 по 18 декабря 7 639. В январе 2023 года в Петербурге провели 22 715 обследований на коронавирус. Тогда как в прошлые недели их делали в несколько раз больше — 83 375 и 90 988 обследований соответственно.

Ранее почти 40% ковидных коек свободны в Петербурге. В городе продолжают работу 11 городских стационаров. Всего развёрнуто 2990 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Фото: Piter.tv



