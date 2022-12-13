Почти 40% ковидных коек свободны в Петербурге

В городе продолжают работу 11 городских стационаров. Всего развёрнуто 2990 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Петербурге снижается рост числа пациентов с ковидом. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

В городе продолжают работу 11 городских стационаров. Всего развёрнуто 2990 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 38,5% свободны. Эргашев добавил, что при первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу за квалифицированной медицинской помощью.

Ранее иммунолог Крючков заявил, что в 2024 году грипп рискует обрести пандемическую форму. Он добавил, что грипп навряд ли будет опасней коронавируса.

Фото: Piter.tv

