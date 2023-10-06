В больнице Святого Георгия открыли 100 коек для приема инфекционных больных

Дополнительные койки открыты для создания резервной мощности.

В корпусе-трансформере городской больницы Святого Георгия открылись 100 коек для приема инфекционных больных. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Всего для COVID-19 и пневмоний в Петербурге функционируют 1144 койки, свободны – 263 (23,0%) койки. В целом эпидситуация в городе стабильная, коэффициент распространения инфекции – ниже единицы, что говорит о стабилизации эпидпроцесса. Как узнал "Петербургский дневник", по состоянию на 6 октября в Северной столице количество активно больных с подтвержденным лабораторным методом COVID-19 – 1759 человек, из них 1654 лечатся амбулаторно, 105 госпитализированы.

Дополнительные койки открыты для создания резервной мощности. По рекомендациям Минздрава, cвободный коечный фонд должен быть не менее 20%.

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Фото: Piter.tv