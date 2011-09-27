Новый корпус-трансформер в Александровской больнице достроили в Петербурге

Шестиэтажный стационар возвели за девять месяцев.

В Александровской больнице достроили новый корпус, в нём разместился инновационный сосудистый центр. Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Смольного.

Шестиэтажный стационар возвели за девять месяцев. Он рассчитан на 335 коек, из них 295 коек для оказания специализированной медпомощи и 40 коек интенсивной терапии. Центр оснащён всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратами КТ, МРТ, УЗИ.

В случае новой волны пандемии он может трансформироваться в инфекционный госпиталь на 415 коек.

Фото: пресс-служба Смольного

