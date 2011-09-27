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Новый корпус-трансформер в Александровской больнице достроили в Петербурге
Сегодня, 19:35
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Новый корпус-трансформер в Александровской больнице достроили в Петербурге

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Шестиэтажный стационар возвели за девять месяцев.  

В Александровской больнице достроили новый корпус, в нём разместился инновационный сосудистый центр. Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Смольного.

Шестиэтажный стационар возвели за девять месяцев.  Он рассчитан на 335 коек, из них 295 коек для оказания специализированной медпомощи и 40 коек интенсивной терапии. Центр оснащён всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратами КТ, МРТ, УЗИ.

В случае новой волны пандемии он может трансформироваться в инфекционный госпиталь на 415 коек.

Фото: пресс-служба Смольного
 

Теги: александровская больница, койки, корпус-трансформер, медпомощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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