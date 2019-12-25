Елизаветинская больница нуждается в донорах крови

Врачи готовятся к оказанию помощи в праздничные дни, когда число пациентов, вероятно, увеличится.

Елизаветинская больница приглашает доноров сдать кровь. Нужны все группы. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Врачи готовятся к оказанию помощи в праздничные дни. Медикам предстоит сделать большие запасы биоматериала.

Записаться можно на сайте больницы eliz-spb.ru, а также через мобильное приложение "Служба крови для доноров" или по телефону отделения 555-06-89.

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Фото: Piter.tv