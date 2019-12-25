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Елизаветинская больница нуждается в донорах крови
Сегодня, 17:17
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Елизаветинская больница нуждается в донорах крови

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Врачи готовятся к оказанию помощи в праздничные дни, когда число пациентов, вероятно, увеличится.

Елизаветинская больница приглашает доноров сдать кровь. Нужны все группы. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Врачи готовятся к оказанию помощи в праздничные дни. Медикам предстоит сделать большие запасы биоматериала. 

Записаться можно на сайте больницы eliz-spb.ru, а также через мобильное приложение "Служба крови для доноров" или по телефону отделения 555-06-89.

Ранее на Piter.tv: врачи Педиатрического университета призвали родителей следить за детьми на новогодних каникулах.

Фото: Piter.tv

Теги: доноры кровь, елизаветинская больница, здоровье, медицина, сбор крови
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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