Врачи Педиатрического университета призвали родителей следить за детьми на новогодних каникулах

По словам врача, запуск пиротехники иногда приводит к травмам.

Советник ректора Санкт-Петербургского медицинского педиатрического университета Валентин Сидорин рассказал, что в зимние каникулы врачи продолжат активно работать. В период новогодних праздников в больницы поступает большое количество пострадавших от зимних развлечений. Об этом специалист рассказал "Петербургскому Дневнику".

По словам врача, запуск пиротехники иногда приводит к травмам. Врачи спасают пострадавших по 10-12 часов, делая сложнейшие операции. Им сшивают сосуды, ткани, реконструировал кости и мышцы.

Медик добавил, что подавляющее большинство травм дети получают из-за недосмотра родителей. Важно объяснить детям перед новогодними праздниками, что нельзя делать и к каким грустным последствиям могут привести их поступки.

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