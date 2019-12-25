Орешкин заявил о замедлении глобализации после пандемии коронавируса

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил о том, что случившаяся мировая пандемия коронавируса замедлит темпы глобализации. В эфире "России 24" 25 апреля Орешкин предположил, что система международных отношений будет пересмотрена под новым углом.
После пандемии предстоит переосмыслить суть международных институтов (МВФ, ВОЗ), а также уделить больше внимания системе здравоохранения, отметил помощник президента.
Ранее Максим Орешкин заявил, что наступивший мировой кризис из-за пандемии коронавируса по масштабу сравним со Второй Мировой войной.
Фото: kremlin.ru
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