Орешкин заявил о замедлении глобализации после пандемии коронавируса

Об этом помощник президента РФ заявил в интервью каналу "Россия 24".

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил о том, что случившаяся мировая пандемия коронавируса замедлит темпы глобализации. В эфире "России 24" 25 апреля Орешкин предположил, что система международных отношений будет пересмотрена под новым углом.

После пандемии предстоит переосмыслить суть международных институтов (МВФ, ВОЗ), а также уделить больше внимания системе здравоохранения, отметил помощник президента.

Ранее Максим Орешкин заявил, что наступивший мировой кризис из-за пандемии коронавируса по масштабу сравним со Второй Мировой войной.

Фото: kremlin.ru