Орешкин выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Об этом помощник президента РФ заявил эфире телеканала "Россия 1".

Помощник президента РФ Максим Орешкин в телеэфире 25 апреля заявил, что наступивший мировой кризис из-за пандемии коронавируса по масштабу сравним со Второй Мировой войной. У наступившего кризиса есть три основные особенности, отметил Орешкин.

Во-первых, кризис синхронный – влияет почти на все страны мира. Во-вторых, кризис быстрый – в разных странах быстро растет безработица, это оказало сильный эффект на динамику экономики за короткое время. Третьей особенностью кризиса является его глубина – падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем в кризис 2008-2009 годов.

Ранее мы сообщали о то, что помощник президента РФ Максим Орешкин рассказал, что по итогам второго квартала 2020 года для экономики России ожидаются негативные прогнозы.

Видео: YouTube / Высшая школа экономики, Минэкономразвития России