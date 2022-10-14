Премьер Венгрии объяснил, что Европа переплачивает в 5-10 раз.

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил о проигрыше Европы из-за цен на американские энергоносители. В эфире местной радиостанции Kossuth чиновник заявил о том, что из-за отказа от российских поставок в пользу США, регион вынужден переплачивать в 5-10 раз.

Венгрия не единственная страна, которая задает вопрос, что происходит здесь и кому выгодно то, что происходит, пока мы отрубаем российскую энергию и привозим американскую. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Глава местного правительства призывает задать вопрос американской стороне о том, что же выигрывает в экономическом плане от этой ситуации. Орбан уверен, что Европа только проигрывает от этой ситуации, а Россия "как минимум не проигрывает".

Орбан рассказал, что неоднократно угрожал ЕК наложить вето на новые санкции.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть) / Orbán Viktor