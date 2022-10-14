Премьер-министр Венгрии Орбан заявил о проигрыше Европы из-за цен на американские энергоносители. В эфире местной радиостанции Kossuth чиновник заявил о том, что из-за отказа от российских поставок в пользу США, регион вынужден переплачивать в 5-10 раз.
Венгрия не единственная страна, которая задает вопрос, что происходит здесь и кому выгодно то, что происходит, пока мы отрубаем российскую энергию и привозим американскую.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии
Глава местного правительства призывает задать вопрос американской стороне о том, что же выигрывает в экономическом плане от этой ситуации. Орбан уверен, что Европа только проигрывает от этой ситуации, а Россия "как минимум не проигрывает".
Орбан рассказал, что неоднократно угрожал ЕК наложить вето на новые санкции.
Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть) / Orbán Viktor
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