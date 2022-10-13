Орбан рассказал, что неоднократно угрожал ЕК наложить вето на новые санкции

Венгрия объяснила, что Еврокомиссия не способна представить ничего, что подходило бы стране.

Премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что неоднократно угрожал Европейской комиссии наложить право вето на новые западные антироссийские санкции. Чиновник в ходе брифинга в Брюсселе уточнил, что он рассчитывает на то, что руководство ЕК должно также учитывать национальные интересы Будапешта. На заседаниях ЕС Орбан говорил странам о том, что его государство не имеет выхода к морю, поэтому поставлять нефть туда возможно исключительно по трубопроводам из РФ, так как альтернативного маршрута и инфраструктуры не существует.

Я должен честно сказать, что то, что Еврокомиссия делает в случае санкций, это катастрофично. Санкции в такой форме убивают нас, они разрушат немецкую экономику, они разрушают венгерскую экономику, это не хорошо. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Премьер добавил, что такую ситуацию придумала не Венгрия, так как систему страна унаследовала еще с времен коммунистического прошлого. Виктор Орбан добавил, что в ЕК призвали правительство Венгрии "искать выход", но Будапешт уверен в том, что это невозможно, а сам Брюссель не способен решить проблему.

Если поможете, то я приму решение, и делайте, что хотите. Но не может быть такого, чтобы венгров отгоняли в угол, потому что их проблемы не интересуют. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

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Фото и видео: YouTube / Berliner Zeitung