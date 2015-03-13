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Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине
Сегодня, 15:31
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Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине

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По его словам, перемирие должны быть заключено не между Москвой и Киевом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

По словам Орбана, перемирие должны быть заключено не между Москвой и Киевом, а между Москвой и Вашингтоном. Венгерский премьер отметил, что те, кто думают, что конфликт завершится после переговоров России и Украины, живут в другом мире. Он добавил, что реальность выглядит иначе.

Американцам придется договариваться с русскими. И тогда конфликт закончится.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Ранее Орбан назвал обвинения ЕП в адрес Венгрии политической пропагандой.

Фото: aa.com.tr

Теги: виктор орбан, конфликт, премьер-министр венгрии, украина, условие
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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