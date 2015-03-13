Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Handelsblatt.
По словам Орбана, перемирие должны быть заключено не между Москвой и Киевом, а между Москвой и Вашингтоном. Венгерский премьер отметил, что те, кто думают, что конфликт завершится после переговоров России и Украины, живут в другом мире. Он добавил, что реальность выглядит иначе.
Американцам придется договариваться с русскими. И тогда конфликт закончится.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии
Ранее Орбан назвал обвинения ЕП в адрес Венгрии политической пропагандой.
Фото: aa.com.tr
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