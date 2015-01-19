Премьер рассказал, что Брюссель не первый раз пытается принять антивенгерскую резолюцию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал обвинения ЕП в адрес Венгрии политической пропагандой или памфлетом. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления в Белграде на совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем. Он напомнил СМИ о том, что европейские депутаты далеко не первый раз обвиняют власти Будапешта.

Что касается решения ЕП, я нахожу его смешным. Мы только потому смеемся над этим, что нам уже скучно, это надоевшая шутка, они уже в третий или четвертый раз принимают резолюцию. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что Европарламент в четверг 15 сентября утвердил доклад с призывом к Совету ЕС признать риск серьезных нарушений Венгрией основных ценностей, на которые опирается Евросоюз. В частности, политики предложили отказаться от выплат, предоставляемых Венгрии из общеевропейского бюджета, предоставляемых в рамках плана по восстановлению экономики, до момента устранения всех нарушений.

Орбан: позиция Венгрии по санкциям против России "на 2 тыс. км" удалена от позиции ЕС.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

