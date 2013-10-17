Орбан: позиция Венгрии по санкциям против России "на 2 тыс. км" удалена от позиции ЕС

В Венгрии объяснили, почему не хотят вводить ограничения в отношении Москвы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что позиция Будапешта по введению санкциям против России "на 2 тысячи километров" радикально удалена от общеевропейской. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде. При этом чиновник отметил, что из-за ограничений на Москву Будапешт находится в непростой ситуации. Он уверен в том, что решения о санкциях принимаются в таких местах, которые в большей степени находятся в безопасности.

…И на большом расстоянии от тех стран, против которых санкции вводятся. Могу даже сказать, что легко принимать решения о санкциях в Париже, Мадриде, Брюсселе, может, даже в Берлине. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия находится ближе к стране, против которой западные санкции вводятся. Он не видит ничего удивительного в том вопросе, что позиция Будапешта радикально отличается от той, которой придерживаются в Брюсселе.

Орбан назвал энергетические санкции Европы против РФ санкциями "карлика против великана".