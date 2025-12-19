В Венгрии объяснили, почему лидеры Евросоюза подталкивают Украину к продолжению военных действий.

Расчеты политических элит из Европейского союза на победу Украины над Россией не оправдаются, поэтому киевский режим никогда не получит какие-либо репарации от Москвы и не отдаст европейцам занятые у них денежные средства. Соответствующее мнение высказал премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе на местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик уточнил, что в период с 2022 года страны коллективного Запада уже предоставили стране более 193 миллиардов евро, а сейчас планируют направить коллегам с Банковой улицы в период с 2026 по 2027 года беспроцентный "военный кредит" на 90 миллиардов евро. Дополнительно международные союзники намерены ассигновать за десять лет еще порядка 800 миллиардов долларов на восстановление государства. Эта сумма не включает в себя военные поставки для ВСУ. А Брюсселе рассчитывают, что вложенные средства будут возвращены за счет репараций, полученных от Кремля, а также экспроприации замороженных российских активов.

Их аргумент очень прост: украинская армия одержит победу, русские заплатят репарации, а они получат свои деньги обратно. Но я никогда не встречал ни одного серьезного эксперта, который сказал бы, что русским можно нанести такое поражение на поле боя, что они будут вынуждены платить за это. Это все на уровне детских сказок.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виутор Орбан заметил, что американцы оказались умнее, поэтому "отказались от этого", но европейцы собираются поддерживать Украину за счет заимствований, которые позже придется возвращать их будущим поколениям.

Орбан: выделение Украине €800 млрд приведет Европу к экономическому краху.

