В Венгрии напомнили о социальных обязательствах перед своими гражданами.

Удовлетворение требования украинских властей о предоставлении стране на ближайшие десять лет 800 миллиардов евро ослабит Европу и приведет региональное сообщество к экономическому краху. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписчикам через собственный аккаунт в социальных сетях. Политический лидер из Будапешта пояснил во время выступления перед членами правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", что национальное правительство не будет финансировать киевский режим, так как для этого пришлось бы отказаться от собственных социальных программ. В том числе речь идет о повышении минимальной зарплаты сотрудникам, выплат 14-й пенсии пожилым людям, поддержке молодых семей.

Украина требует €800 млрд в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов <...> Мы отказываемся! Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономическому краху. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что 3 января вице-премьер Украины Тарас Качка уведомил общественность о достижении договоренности с представителями стран Европейского союза о выделении Киеву в течение следующих десяти лет "глобального пакета" помощи в размере 800 миллиардов евро. Это решение должно стать, ро словам чиновников с Банковой улицы, частью так называемого мирного плана, который они презентовали 24 декабря на двусторонних переговорах с Белым домом.

Фото: X (нежелательная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Orbán Viktor