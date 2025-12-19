Орбан призвал не сравнивать атаку США на Венесуэлу и СВО

Кроме того, премьер-министр Венгрии прямо заявил, что в 2026 году Венгрия откажется от предоставления финансовой помощи Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что некорректно проводить параллели между операциями России на Украине и действиями США в Венесуэле. Такое заявление сделал венгерский лидер в ходе пресс-конференции, о чём сообщает ТАСС.

Это разные вещи. Считаю, что сравнивать их неправильно. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Ранее политик отмечал, что Венгрия заинтересована в скорейшем разрешении украинского конфликта в новом году, а также в отмене действующих санкций против России. Премьер-министр подчеркнул, что его страна решительно противостоит любым инициативам Евросоюза по отказу от российских ресурсов — нефти и природного газа.

Кроме того, Орбан прямо заявил, что в 2026 году Венгрия откажется от предоставления финансовой помощи Украине. Ещё в конце прошлого года Орбан допускал вероятность подписания мирного договора между Россией и США по украинскому вопросу в ближайшее время, при этом оставляя Евросоюз вне рамок возможных переговоров.

По мнению венгерского политика, США и ЕС имеют диаметрально противоположные подходы к решению украинского кризиса: Вашингтон склоняется к поиску компромисса, тогда как европейские лидеры выступают за продолжение боевых действий независимо от мнения Вашингтона.

Фото: YouTube / Orbán Viktor