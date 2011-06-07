Премьер Венгрии указал на предупреждение, сделанное Владимиром Путином об "Орешнике".

Страны коллективного Запада должны очень серьезно отнестись к сделанному в четверг, 21 ноября, заявлению российского президента Владимира Путина, в котором глава государства коснулся украинского конфликта на и сообщил об использовании новой баллистической ракеты "Орешник". Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth. Иностранный политик отметил, что в разных странах мира общественные коммуникации осуществляются по-разному.

Но если в России президент что-то говорит, то это не пустые слова. Это не коммуникационная уловка. Необходимо действовать исходя из здравого смысла, иначе могут быть проблемы. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

В Будапеште уточнили, что Москва обладает одной из самых мощных армий на планете, у военнослужащих страны присутствует самое современное и разрушительное оружие. Дополнительно недавно российское руководство внесло корректировки в свою ядерную доктрину.

Орбан: администрация Байдена должна прекратить военную поддержку Украины.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor