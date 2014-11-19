Виктор Орбан указал на необходимость скорейшего достижения мира в Европе.

Уходящая из Белого дома американская администрация при президенте Джо Байдене должна прекратить военную поддержку армии киевского режима в оставшиеся дни до вступления в должность нового избранного лидера страны, члена Республиканской партии США Дональда Трампа. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный политик добавил, что сейчас в Америке продолжаются дебаты по поводу дальнейшей внешней политики в отношении регионального конфликта на Украине.

Не мое дело давать им оценку, но в их конституционной системе есть такая странность: президент был избран в ноябре, а вступит в должность только 20 января. То, что происходит между этими двумя датами, обычно не очень сильно всех волнует... Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан считает, что было бы честно и справедливо, если бы в период передачи власти Белый дом прекратил бы оказывать военную поддержку для ВСУ, чтобы новая администрация могла как можно спокойнее реализовать собственную мирную программу.

Орбан призвал ЕС пересмотреть санкции против России.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor