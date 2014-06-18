Виктор Орбан указал на ошибочность курса ЕС по запретам и ограничениям в адрес Москвы.

Европейский союз должен пересмотреть санкционное давление против России, потому что западные ограничения и запреты вызывают лишь повышение цен на энергоносители, а также подрывают конкурентоспособность региона. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик добавил, что лидеры ЕС на своем неформальном саммите в Будапеште, состоявшемся 8 ноября, одобрили Декларацию о конкурентоспособности Европы. Данный документ нацелен, в частности, на снижение стоимости нефти, природного газа и электроэнергии.

Цены на энергоносители должны быть снижены всеми доступными способами. Это означает что санкции [должны быть пересмотрены, потому что при нынешней санкционной политике цены на энергоносители не снизятся. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Власти в Будапеште указали зрителям программы на то, что европейские промышленные компании платят за газ и электроэнергию в несколько раз больше, чем их основные конкуренты в США и Китае. Эта проблема подрывает конкурентоспособность Евросоюза.

Орбан не считает, что Венгрия оказалась в изоляции из-за позиции по Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor