Орбан не считает, что Венгрия оказалась в изоляции из-за позиции по Украине

В Будапеште рассказали о стремлении помочь в решении украинского кризиса.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан опроверг предположения о том, что его страна оказалась в политической изоляции коллективного Брюсселя из-за своей особой позиции по украинскому кризису. В ходе пресс-конференции с журналистами в Будапеште глава местного правительства подчеркнул позицию властей. Мероприятие состоялось по результатам неформального саммита Европейского союза.

Если у вас есть собственное мнение, отличное от мнения остальных 26 [членов ЕС], и вы находитесь в одиночестве, то это еще не изоляция, а дискуссии. Это демократия. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Европейский политик указал, что если бы Будапешт действительно был в изоляции, то страна не смогла бы вести дискуссии со своими международными союзниками, а они все еще продолжаются, несмотря на существующие между политическими лидерами разногласия .Аналогичная ситуация сложилась в сфере миграционного кризиса. Относительно Украины, Виктор Орбан заметил, что по-прежнему выступает за достижение режима прекращения огня и начало мирных переговоров между сторонами конфликта. Он убежден в том, что проблему невозможно решить на поле боя.

Орбан заявил, что ЕС без США не сможет финансировать конфликт на Украине.

Фото и видео: YouTube / European Commission