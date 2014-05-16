Премьер Венгрии оценил политику Трампа в отношении мировых военных конфликтов.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что республиканец, избранный 47-ой американский президент Дональд Трамп, прекратит финансирование Вооруженных сил Украины, что позволит добиться мирного урегулирования регионального конфликта в этой стране. Соответствующее заявление иностранный чиновник из Будапешта сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Руководитель местного правительства заявил, что Европейский союз в одиночку не сможет финансировать Вооруженные силы Украины.

Америка больше не будет поощрять это, поскольку Дональд Трамп ненавидит конфликты. Это затронет и нас, потому что Европа в одиночку не может финансировать ВСУ. число тех, кто считает, что им нужно адаптироваться к новой ситуации, растет. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан заявил, что понимает выбор грузинского народа.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor