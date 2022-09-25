Орбан заявил, что понимает выбор грузинского народа

Премьер Венгрии поддержал власти в Тбилиси после негативной реакции ЕС на выборы в стране.

Председатель венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что понимает решение грузинского народа, "который сделал выбор в пользу мира" на голосовании за членов парламента. Соответствующей информацией европейский политик поделился с журналистами во время совместной пресс-конференции со своим коллегой Ираклием Кобахидзе в Тбилиси.

Мы знаем, насколько важно сохранить мир. Мы ценим ваши усилия, так как вы на стороне мира. Никто не хочет разрушения своей страны и подключения к бессмысленной войне. Поэтому мы понимаем решение грузинского народа, который сделал выбор в пользу мира. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что в период с 28 по 29 октября Виктор Орбан посещает Грузию по приглашению иностранного коллеги. Ранее политик, еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии, поздравил правящее движение "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой. такая реакция вызвала резкую критику со стороны членов Евросоюза.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze