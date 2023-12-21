В Венгрии указали на то, что Европа поет в унисон относительно отношения к украинскому кризису.

Страны коллективного Запада, которые со времен Второй мировой войны не проигрывали, сейчас переживают новые ощущения, так как терпят поражение в региональном конфликте на Украине. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик добавил, что Будапешту удалось остаться в стороне от противостояния Москвы и Киева. Это произошло несмотря на то, что остальные страны-члены Европейского союза "пели в унисон".

Они (страны Запада - ред.) по уши в проигрываемой войне, они именно сейчас проигрывают войну. Со времен Второй мировой войны эти страны не проигрывали - большая их часть, конечно, потому что Германия проиграла - большая их часть выиграла, во Второй мировой войне была на стороне победивших. А сейчас они сталкиваются с совершенно новыми ощущениями - именно сейчас проигрывают. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан: западные спецслужбы пытаются выяснить, может ли Украина создать ядерное оружие.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor