В Венгрии прокомментировали слова чиновников из Киева о том, что Украина может обладать ядерным арсеналом.

Западные спецслужбы пытаются выяснить, может ли Украина создать ядерное оружие. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Таким образом иностранный политик прокомментировал СМИ поступившие от киевского режима сообщения о том, что страна якобы располагает возможностями для производства ядерных средств вооружений.

Cпецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть стратегия создания ядерного оружия. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан заявил, что военный план Зеленского приведет к его поражению.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor