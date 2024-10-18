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Орбан: западные спецслужбы пытаются выяснить, может ли Украина создать ядерное оружие

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В Венгрии прокомментировали слова чиновников из Киева о том, что Украина может обладать ядерным арсеналом.

Западные спецслужбы пытаются выяснить, может ли Украина создать ядерное оружие. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Таким образом иностранный политик прокомментировал СМИ поступившие от киевского режима сообщения о том, что страна якобы располагает возможностями для производства ядерных средств вооружений.

Cпецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть стратегия создания ядерного оружия.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан заявил, что военный план Зеленского приведет к его поражению.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, запад, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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