В Венгрии оценили состояние экономики на Украине.

Стало известно, куда пойдут 50 миллиардов евро от Европейского союза, выделенных для Украины. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Политик отметил, что новый региональный пакет макрофинансовой помощи киевскому режиму пойдет не на закупку оружия для ВСУ, а на поддержку экономической системы страны. Эксперт заметил, что без такой поддержки финансовая система постсоветской республики просто рухнет. Виктор Орбан добавил, что теперь время работает на Россию, а расклад сил не изменится в пользу ВСУ, хотя страны-члены ЕС думают иначе, чем в Будапеште.

Орбан: Венгрия не допустит долговременного финансирования Украины из бюджета ЕС.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor